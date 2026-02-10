フィギュア団体銀の日本「米に敗れ激怒」と韓国メディア「“ノーミスの演技が負けた”と一部ファン反発」

たった1点の差が、金と銀を分けた。アメリカが日本を抑えてオリンピックのフィギュア団体戦で頂点に立つと、日本は騒然となった。韓国メディア『OSEN』が「日本、アメリカに1点差で敗れフィギュア団体銀に激怒…“偏った判定だ”」と題して報じている。

日本は2月9日（日本時間）までに行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で総合68点を記録し、銀メダルを獲得した。金メダルを獲得したアメリカ（69点）との差はわずか1点だった。

経過だけを見れば、逆転も十分に可能だった。男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目合計で順位を決める団体戦で、日本は序盤にアメリカへ後れを取ったが、ペアで“りくりゅうペア”こと三浦璃来＆木原龍一の組が1位を獲得し、追撃の足場を整えた。差は一気に縮まった。

女子シングル・フリーでは坂本花織が完璧に近い演技を見せ、1位に立った。これで両国の総合点は同点。勝負は最後の男子シングル・フリーに委ねられた。

坂本花織（写真提供＝OSEN）

アメリカはイリア・マリニン、日本は佐藤駿を起用した。結果はマリニンが200.03点で、佐藤が194.86点。マリニンはジャンプ7種類のうち5種類を4回転で構成し、技術点で優位に立った。さらにバックフリップも成功させ、強烈な印象を残した。佐藤も安定した演技を見せたが、点差を覆すことはできなかった。

「4回転ジャンプの神」と呼ばれるマリニンのプログラムそのものが、佐藤を圧倒した形だ。ただ、マリニンは高難度中心のプログラムを演じる過程で複数回のミスも犯しており、一部の日本のファンは大きく反発。結果発表直後には「納得できない」「ノーミスの演技が負けた」といった反応が続き、国際スケート連盟のSNSに直接抗議する動きも見られた。体感される空気の温度は、明らかに異なっていた。

もっとも、日本国内の視線は冷静だった。元日本代表で解説者の岡崎真は佐藤の演技を高く評価するとともに、チームを「金に値する銀メダル」と絶賛していた。

なお、韓国はフィギュア団体戦で予選脱落し、メダル獲得に失敗している。

（記事提供＝OSEN）