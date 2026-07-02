長野・東御市で親子3人が死傷した事件で、警察は殺人未遂の疑いで逮捕した父親を釈放したと発表しました。体調不良で入院したのが理由で、逮捕前に有毒物を服用した疑いがあるということです。東御市の住宅で母親（49）と長女（12）が死亡し、長男（14）がけがをした事件。警察は、長男を刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いで、父親の飯島啓輔容疑者（46）を逮捕しました。容疑を認め、2人の殺害についてもほのめかして