2.5次元アイドルグループ「いれいす」とJR東海のコラボ企画「列車でも、推せる君へ。」がスタート。【画像】いれいす×JR東海「列車でも、推せる君へ。」各メンバーとメッセージ2026年7月1日から約1年の間、JR東海在来線エリア内の約100駅や在来線車両にメンバーが車内でのマナー向上を呼び掛ける「マナーアップポスター」が掲出されている。ポスターは全8種類。メンバー単体のビジュアルに個性を活かしたメッセージが添えられた通