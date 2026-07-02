ボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコ（シャルケ／ドイツ）が、FIFAワールドカップで初の記録を樹立した。FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が7月1日に行われ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表はアメリカ代表と対戦。グループステージで2試合に先発出場していたジェコは、この試合にもキャプテンマークを巻いて先発出場を果たした。スタメンに名を連ねたジェコは、40歳106日であること