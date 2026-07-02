7月1日から阪急うめだ本店で始まったハワイフェア。 地元の美味しい食べものからアロハシャツなどのファッションアイテム、おしゃれ雑貨まで、約110店舗が大集結していて、これまでで最大級だということです。 ハワイの美味しいものが集まる会場の「アロハ フード マケケ」には、映画『ジュラシック・パーク』などのロケ地としても有名なオアフ島のクアロアにある人気レストランが出店。 日本初登場の豪