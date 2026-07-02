今年1月、東京・羽田空港の駐車場で男性からバッグを盗もうとしたとして、男ら4人が逮捕されました。この事件の2分後には、近くで現金およそ1億9000万円が奪われそうになった事件が起きていて、警視庁は4人が事件に関与したとみて調べています。窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、▼住居・職業不詳、小山義翔容疑者（20）、▼東京・町田市の職業不詳、菅森陽月容疑者（22）、▼東京・町田市の職業不詳、栗原大雅容疑者（20）、▼東