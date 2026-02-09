【汚部屋片付け】母不在でゴミ屋敷化…「友達呼びたい」小3姪の願い叶えるため全捨てを決意
お片付け系YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が「【汚部屋まるごとお片付け】小3のめいっ子が友達を呼べない…もう全部捨てよう！！」と題した動画を公開しました。今回は、40代女性の依頼者とその妹、姪っ子が暮らす2LDKのマンションを舞台に、プロの手による徹底的な片付けの様子が紹介されています。
動画の冒頭、カメラが捉えたのは、玄関から廊下、リビングに至るまで物で埋め尽くされた部屋の様子です。依頼者によると、かつては片付け上手な母を含む5人で暮らしていましたが、両親が家を出てからは片付け役がいなくなり、一気に物が溜まってしまったといいます。依頼のきっかけとなったのは、小学3年生の姪っ子からの「友達を家に呼びたい」という一言でした。その言葉に「そうだよね！ごめんね！」と心を痛めた姉妹は、自分たちでの片付けに限界を感じ、プロへの依頼を決断しました。
作業は玄関から始まり、足の踏み場もないリビング、調味料や不用品が詰め込まれたキッチンへと進みます。スタッフは「床にあるものはすべて不用品として回収してください」という依頼者の強い意志を受け、テキパキと分別と搬出を進めていきます。キッチン周りでは油汚れや虫の発生といった問題にも直面しますが、棚を整理し、空間を仕切ることで動線を確保しました。
作業完了後、本来の広さを取り戻した部屋を見て、依頼者は「めっちゃうれしいです」「姪っ子が喜んでくれることを」と涙ながらに語りました。部屋が散らかってしまうことや物が溜まることは、決して恥ずかしいことではありません。時にはプロの手を借りて環境をリセットすることが、家族の笑顔と新しい生活への第一歩になることを、この動画は教えてくれます。
