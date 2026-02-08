映画「ウィキッド」コラボも！大阪でキャンプ飯×フレンチの贅沢ブッフェ「桜・グランピング」
【女子旅プレス＝2026/02/08】グランドプリンスホテル大阪ベイでは、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、2026年3月2日（月）〜5月31日（日）までの約3か月間限定で「桜・グランピングブッフェ」を開催する。
同ブッフェは、桜のディスプレイに囲まれた陽が差し込む開放的な空間で、アウトドア料理とビストロフレンチを同時に楽しめる内容。天候に左右されない屋内で、ライブ感あふれるキャンプ飯や本格フレンチを堪能でき、入学や就職といった春の「ハレの日」祝いにも最適なプランとなっている。
アウトドア料理の目玉は、シェフが目の前で仕上げる「ローストビーフ ラクレットスタイル」だ。専用ヒーターで溶かした熱々のラクレットチーズを、目の前で厚切りローストビーフにたっぷりとかけて提供される。厚手の鉄鍋「スキレット」に盛り付けられた料理は、キャンプの臨場感たっぷり。
デザートには定番の焼きマシュマロやリンゴの丸焼き（ポム・ロティ）も用意され、食後までワクワク感が止まらない。
キャンプ料理だけでなく、ホテルの技術を凝縮した伝統的なフレンチメニューも充実している。鶏肉を赤ワインでじっくり煮込んだ「コック・オ・ヴァン」や、低温でしっとり焼き上げた「ポークの低温ロースト シャルキュティエール風」、ハーブ香る「サーモンのオーブン焼き」など、ワインが進む逸品が勢揃いだ。
また、ドリンクラインナップには、淡路島で親しまれているクラフトビール「あわぢビール」がアラカルトで登場。加熱処理をせず、生きた酵母の味わいを生かした希少なクラフトビールだ。都会の喧騒を離れたロケーションで味わうビールは、日常を忘れさせてくれる。
さらに、映画『ウィキッド 永遠の約束』公開（3月6日日本公開）を記念し、3月2日（月）〜4月30日（木）まで期間限定コラボメニューが登場する。
主人公エルファバとグリンダをイメージしたグリーンとピンクの鮮やかな食事やスイーツを用意。平日はスイーツ、土日祝は料理とスイーツ両方を楽しめる内容だ。先着150名には映画オリジナルポストカードのプレゼントもある。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】2026年3月2日（月）〜5月31日（日）
【時間】ランチ 12:00NOON〜2:30P.M.（L.O. 2:00P.M.）、ディナー 5:30P.M.〜9:00P.M.（L.O. 8:30P.M.）
【場所】1階ブッフェレストラン The Cafe
大阪市住之江区南港北1-13-11
ホテル代表電話：06-6612-1234
