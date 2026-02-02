この頃、ネットニュースを度々騒がせているのは、シンガーソングライター・ラッパー・プロデューサーのちゃんみな（27）だ。

「衝撃的だったのは、’25年末のNHK紅白歌合戦でしょう。生放送で披露されたちゃんみなさんの“股を広げて”、男性に担ぎ上げられるというパフォーマンスが物議を醸しました。紅白は幅広い年齢層が見る番組なので、彼女の姿に目を疑った人も多かったと思います」（テレビ誌ライター）

一方で、若い女性たちからの支持は圧倒的だ。ちゃんみなのYouTube再生数、サブスク総再生回数、SNSでの拡散力は凄まじく、1月14日にYouTubeで公開された最新曲『TEST ME』のMVはわずか2週間で780万再生を超えている。人気の秘密は「“さらけ出す”スタイルにある」と話すのは音楽ライター。

「29日、ちゃんみなさんはスタッフのXアカウントにて表紙を飾ったファッション誌の発売を報告。胸下丈のクロップドトップスで無駄なぜい肉のないくびれたウエストを披露しています。身体に吸い付くようなドレスも着用し、出産からわずか1年とは思えないスタイルに賞賛の声が上がっています」（前出・音楽誌ライター、以下同）

ちゃんみなは韓国人ラッパーのASH ISLAND（26）と結婚し、’24年11月には第一子が誕生している。

「’24年夏にも、ちゃんみなさんがマタニティ姿で音楽フェス『SUMMER SONIC』に出演。大きなお腹をさらけ出した露出度の高いドレスでのパフォーマンスが大きな話題となりました」

物議を醸した紅白から間もない今年1月3日にも、“ありのまま”の姿を披露。

「『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演し、“すっぴん”で育児に励む姿が紹介され、大きな話題となりました。

紅白で歌った『NG』は過激な歌詞が注目されますが、社会や他人から受ける容姿などへの偏見にNGを突きつけた楽曲。彼女が伝えたいメッセージと、その“さらけ出す”スタイルが相まって若い女性を中心に絶大な支持を集めているのでしょう」

次に新たに見せる姿は──。