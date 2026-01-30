モデルの長谷川ミラ（28）が30日、結婚することを発表した。関係者によると相手は一般男性。

「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」とコメント。

「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります」と気持ちを新たにした。

またこの日、ナビゲーターを務めるJ-WAVE「START LINE」（金曜後4・30）の冒頭でも「ということで、私事ではございますが、長谷川ミラ、結婚いたしました！」と生報告した。オープニング曲が終わると改めて、「うわー緊張するね。結婚いたしました」と報告。「準備していた文章が見つからないよー。ドキドキしますね。昨日、結婚いたしましたことを報告します」と緊張した様子。「これまで結婚という人生を前提として、あまり考えてきたタイプではなかったですけど、新しいことに安心して挑戦できるような素敵なハズバンドに出会うことができました」と喜びを語った。

「凄い緊張してる」と繰り返しながら、さらに「今までと変わらず、そっと寄り添ってもらいながら日常が心強くなったような」と心境を吐露。「パワーアップした長谷川ミラを放送を通してお伝えできればと思います。これからも自分の言葉で、自分のペースで、新たな視点で番組を通してお伝えできればと思います」と決意を新たにした。

最後に「フーッ」と大きく息をつきながら「引き続き皆さま、よろしくお願いします」とリスナーに呼びかけた。