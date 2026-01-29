「“自分より収入や見た目がパッとしない男”が若い女性と結婚している」と嘆く中年男性が抱きがちな“致命的な勘違い”
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆勝負している“マーケット”がズレている
「最近、マッチングアプリで全然マッチしないんですよ」
そんな声を婚活相談でよく耳にします。プロフィールも写真もきちんと整えているのに、なぜか20代女性とはマッチしない。自分よりも収入や見た目がパッとしない男性が若い女性と結婚しているのを見ると、「何が違うんだろう」と不思議に感じてしまうかもしれません。
でも実は、そこで勝負している“マーケット”がズレていることに気づいていない方が多いのです。
◆20代女性たちはSNSで人とつながるのが当たり前
今の20代女性たちは、もはやアプリよりもSNSで人とつながるのが当たり前の時代です。Instagram、X（旧Twitter）、TikTokなどを通じて日常的に交流を重ね、恋愛もその延長線上で始まっていきます。
もちろん、結婚につながるかどうかは出会ったあとの関係構築次第ですが、チャンスの入口がそもそも違う場所にあることに目を向ける必要があります。
では、SNSの恋愛マーケットにどう参入すればいいのでしょうか。
◆見る側ではなく“発信する側”になることが大切
まず大切なのは、見る側ではなく“発信する側”になることです。誰かの投稿を眺めているだけでは、誰にも気づいてもらえません。といっても、無理に自撮りやキラキラ投稿をする必要はありません。カフェ巡り、読書、旅行、日常の小さな発見など、あなたの価値観や人柄がにじみ出る投稿を、自然体で続けていくことが鍵です。
そして、SNS恋愛で最も重要なのが、「間接的な接点」から距離を縮めていくことです。
いきなりDMを送るのではなく、共通の趣味や興味に対する投稿へコメントを残したり、ストーリーにリアクションしたりすることで、相手に存在を自然に印象づけることができます。何度かやりとりを重ねるうちに、「この人、なんか感じがいいな」と思ってもらえたら、そこではじめてDMへ進めばいいのです。
◆共通の興味を持つ20代女性と結婚したケースも
実際に、趣味のアカウントで発信していたツカサさん（仮名・34歳）が、共通の興味を持つ20代女性とSNS上でつながり、やりとりを重ねるうちに交際へ、そして結婚に至ったケースもあります。
彼は最初から恋愛目的でSNSを使っていたわけではなく、趣味の登山を載せているアカウントでした。
彼は写真だけでなくその時の思い出や友達との会話の中で印象的だったことなど文章として載せたり、ストーリーズでは次の登山計画などを友達に向けて発信していたようです。
◆Instagram上での情報交換のやり取りが始まり…
たまたまInstagramで見つけた登山初心者らしき女性のアカウントをみて可愛いなと感じ、そのストーリーズで「登山でこんなグッズが便利だった」という投稿を見てオススメ便利グッズをコメントしたそう。
そこからInstagram上での情報交換のやり取りが始まり、一緒に登山をするようになってグッと距離が縮まったそうです。
◆彼女は婚活をしていたが…
彼女は結婚がしたいと婚活をしていて、いろんなプロフィール写真を見るのに疲れていたよう。
そんな時に彼からのまったくの下心のないコメントから彼のアカウントを見て、その人柄やプライベートな一面を垣間見ることで安心感をもったそうです。
彼も婚活をしていたことから、その出会いを運命的に感じトントンと話が進みました。
◆出会いの分布は大きく変化している
今、出会いの分布は大きく変化しています。
・20代女性：SNS中心（Instagram・X・TikTokなど）
・30代女性：マッチングアプリ＋SNS
・40代女性：婚活パーティや紹介
つまり、出会いたい相手の年齢層によって、マーケットを戦略的に選ぶ必要があるのです。いつまでも昔ながらの方法にこだわっていては、出会いのチャンスそのものが遠のいてしまいます。
恋愛は、偶然のように見えて、実は半分は“設計”できるもの。どこで出会うかを見極める力こそ、これからの婚活において最も大切な視点なのではないでしょうか。
