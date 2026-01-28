日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）のケンタッキーフライドチキンが、冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズを2月4日から期間限定で販売し、新商品「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」を発売します。

【画像】「え…！」 これが“おぼれるほどのチーズの量”のバーガーです！

「チーズにおぼれる」シリーズは、チーズラバーから好評を得てきたというチーズソースをふんだんに使用した同社史上「最重量・最濃厚」とうたったシリーズです。毎年、｢チーズにおぼれるフィレバーガー｣が登場し、昨年は、チェダーとカマンベールをそれぞれに使ったバーガーなど5種類が販売されました。

今年、新登場となる「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」は、モッツァレラチーズのまろやかな口当たりと、香り豊かなバジルチーズソースが特長の一品。モッツァレラの濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいを楽しめます。

また、同シリーズの定番商品「チーズにおぼれるフィレバーガー（チェダー入り）」が「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」に名称を変更して販売されます。

商品を開発した担当者は、新商品について、「“おぼれるほどのチーズの量”を実現する上で、チーズソースの硬さや粘度の調整は非常に重要なポイントでした」と開発秘話を明かしつつ、「バンズからあふれすぎず、バーガーとして一体感をもって楽しめるよう、何度もテストを重ねながら最適なバランスを追求しています」とコメント。

特長となっている、バジルチーズソースについては「モッツァレラチーズとの相性を考え、新たに開発しました。モッツァレラチーズの味わいや香りを引き立てるよう、バジルの風味や味わいのバランスにもこだわりました。チーズソースを2種に分けることで、口に運んだ瞬間はモッツァレラチーズのクリーミーさが広がり、後からバジルの香りが立ち上がる、二段階で楽しめる味わい」と話しています。

2種類のバーガーのほか、毎年販売されている同シリーズの「チーズにおぼれるツイスター」も、同日に登場。ツイスターならではの食べやすさとチーズの背徳感を同時に楽しめます。

価格は、「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」ともに単品540円（以下、税込み）、「チーズにおぼれるツイスター」が単品430円です。

一部を除く全国のケンタッキーフライドチキンで販売されます。いずれも数量限定につき、なくなり次第終了です。