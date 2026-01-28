「全然曲がらない」吉田鈴が投入した最新『クアンタム』の正体は？
今季初優勝が望まれるショットメーカー吉田鈴。彼女の最新ドライバーを激写した。その詳細をレポートする。
【写真】ドローヒッターなのに打痕はややヒール下だった？
ドライバーは、キャロウェイの最新モデル『クアンタム◆◆◆MAX』（9度）に、『スピーダーNX バイオレット40S』を差し込んだモデルを使用している。「すごく（自分に）合っているし、全然曲がらないです。運ぶ感じがあって、ミスに強いですね。今は冬なので去年と飛距離の比較はできませんが、飛距離は伸びると思います」最新モデルは、特に打音と打感を気に入っているようだ。「打音がやや高かった『エリート』と逆で、低い音で喰いつく感じがします。でも、球離れは早い感じですね。『クアンタム◆◆◆MAX』の顔はすごく良くて、構えやすいんです」『スピーダーNX バイオレット40S』シャフトは、以前から使用しているつかまりの良いモデルである。「40g台のフレックスSで、ちょっと軽・硬シャフトなので、操作性が良く振れます」と力説する。ショットメーカーである吉田にとって、ティショットの方向性は生命線である。今季の安定したティショットに期待したい。【吉田鈴のクラブセッティング】1W：キャロウェイ クアンタム◆◆◆MAX（9度／スピーダーNX バイオレット40S）3・5W：キャロウェイ クアンタム（15・18度／ベンタスレッド 5S）7W：キャロウェイ クアンタム（21度／ベンタスレッド 6S）5U：キャロウェイ パラダイム（24度／ダイヤモンドスピーダー HB 7S）6U：キャロウェイ パラダイム Ai SMOKE（27度／ダイヤモンドスピーダー HB 7S）6I：キャロウェイ Xフォージド STAR（2024）（N.S.PRO 850 neo GH S）7I〜PW：キャロウェイ Xフォージド STARプロト（N.S.PRO 850 GH S）50度：キャロウェイ OPUS（N.S.PRO 850 GH S）58度：キャロウェイ Xフォージド （N.S.PRO 850 GH S）PT：オデッセイ Ai-ONE ジラフビーム #7BALL：キャロウェイ クロムツアーX◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の"激狭スタンス"が再現性を高める大ヒントだった！
もしも原英莉花が秘書だったら【女子プロ写真】
