Ãæ¹ñ¿Í¤¬¥Ñ¥ó¥À¤ò¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¡¡¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡¢¥ì¥¤¥ì¥¤ÊÖ´Ô¤â¾ÜºÙ¤ËÊóÆ»
¡¡¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢Íº¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È»ó¤Î¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬£²£·Æü¡¢Ãæ¹ñÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±ÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¡¢ÆüËÜ¤¬Âå¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥À¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¤ò¶î»È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤òà¹ñÊõá°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£·£²Ç¯¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¡×¤È¡Ö¥é¥ó¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦£²Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬ÆüËÜ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿½½¿ôÆ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤äÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¬¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï£¸£°Ç¯Âå¤«¤é¡¢À¸Â©ÃÏ¤ÎÊÝÁ´¤ä¼ï¤ÎÊÝÁ´¤Ë»ñ¤¹¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òËèÇ¯»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÂßÉÕÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈË¿£¸¦µæÌÜÅª¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Âß¤·¤¿¥Ñ¥ó¥À¤ª¤è¤ÓÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤âÊÝÍ¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë¾åÌîÆ°Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³¤³°¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ÐÈ¯¤«¤éµ¢¹ñ¤Þ¤ÇÂç¡¹Åª¤Ë¾ÜºÙ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡¢¥ì¥¤¥ì¥¤ÊÖ´Ô¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ë¾åÌîÆ°Êª±à¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¾Ò²ð¤ËÃæ¹ñ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î£Ó£Î£ÓÈùÇî¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¹ñÊõ¤ò¤ï¤¬²È¤Ë·Þ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¹ñÊõ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¿¼¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤·¤«¼«Á³À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤¿´õ¾¯¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¹¡£Æ»¶µ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥·¥íÌÏÍÍ¤Ï¡¢±¢ÍÛ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£Ê©¶µ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏÆù¿©¤ò¤ä¤á¡¢ºÚ¿©¤Ê¤Î¤Ç¡ØÊñÃú¤òÃÖ¤±¤ÐÂ¨Ê©¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ë¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¼ô¶µ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤½¤â¤½¤â¥¯¥Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌîÀ¸¤Ç¤ÏÅ·Å¨¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÃÝ¤¬¼ç¿©¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·§ÇÀ§Ãæ¹ñÅª¹ñÊõ¡Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÊõ¤À¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¥Ñ¥ó¥À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë»ö·ï¤¬ÀèÆü¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®ÅÔ»Ô¸ø°Â¶ÉÀ®²Ú¶èÊ¬¶É¤Ï£±£¸Æü¡¢·Ù¾ðÄÌÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÙÔÂ¤¤·¤¿£²¿Í¤¬¹ÔÀ¯¹´Î±¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃË£²¿Í¤¬¡ÖÀ®ÅÔ¤Ç£²Æ¬¤ÎÍº¤Î»ÍÀî¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤¬½é¤á¤Æ¼«Á³¸òÇÛ¤ËÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦µõµ¶¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î²èÁü¤ò£Á£É¤ÇÀ¸À®¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¡¦³È»¶¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃá½ø¤òÍð¤·¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹´Î±¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤ò¥¢¥¯¥»¥¹²Ô¤®¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤âà¹ñÊõá¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£