¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ÎàÊÆÂç´ë¶Èá¤¬Ç®»ëÀþ¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£µÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò£´¡½£³¤Ç²¼¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤È¤Î£²´§¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿£±£·ºÐ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç´ë¶È¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ç¥³¡¼¥Á¤Î±§¤µ¤ó¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢Ä¥ËÜ¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á£²Âç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤ËÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÁ´ÆüËÜ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Â£å£á£ô£ó¡Ê¥Ó¡¼¥Ä¡Ë¡×¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢ÊÆ£Í£Ì£Ó¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£°ÊÁ°¤Ë¤ÏÂçÃ«¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥á¥Ã¥·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£Â£å£á£ô£ó¡×Â¦¤¬À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¤À¤±¤Î¡ÖÈþÏÂ¥â¥Ç¥ë¡×¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òºîÀ½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÉáÃÊÃåÍÑ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Â£å£á£ô£ó¡×¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤À¡£Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¥í¥¹¤ËÍè¤Æ¤Í¡Ù¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤ÇÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎÀï¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£ÂÇÅÝÃæ¹ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤½÷²¦¤Ï¡Ö¡Ê¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È£²Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤ÃÆ¤ß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂç²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£