大食い女王・もえのあずき、オーバーサイズスウェット脱いだビキニ姿に反響「セクシー」「オーラ半端ない」
【モデルプレス＝2026/01/21】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月20日、自身のInstagramを更新。サウナでのオーバーサイズのスウェット姿と水着姿を披露した。
◆もえのあずき、サウナでの衣装チェンジショット公開
もえのは「＃これがこう 4連発」と綴り、サウナに行った際の着替え前後のショットを公開。ピンクのオーバーサイズのスウェットを着用して美しい脚をのぞかせたショットと、フリルがふんだんにあしらわれたセパレートの水着姿に着替えたショットを披露した。また、サウナに連れて行ってくれたという友人とのお揃いのスウェット姿の2ショットや水着の2ショットも投稿している。
◆もえのあずきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オーラ半端ない」「どっちも可愛すぎる」「セクシー」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】