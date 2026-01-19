½»ÂðÍáÁåÆâ¤ËÃËÀ°äÂÎ¡¢Âçºå»Ô¡¡¤Õ¤¿¤Î¾å¤Ë²ÈºâÆ»¶ñ¡¢»ö·ï¤«
¡¡19Æü¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶èÃæÅç1ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î1³¬Íá¼¼¤Ç¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÍáÁåÆâ¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¡¢¾å¤Ë²ÈºâÆ»¶ñ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¶áÎÙ½»¿Í¤¬¡Ö¡Ê½»Âð¤Ë¡Ë¿·Ê¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸òÈÖ¤Ë¿½¹ð¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢¸¼´Ø¤ÏÌµ»Ü¾û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¡Ê53¡Ë¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£