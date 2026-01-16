ËÝÌõÆÃ²½¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖTranslateGemma¡×¤òGoogle¤¬¸ø³«¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÂÐ±þ
Google¤¬¡¢¡ÖGemma 3¡×¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ËÝÌõ¥â¥Ç¥ë·²¡ÖTranslateGemma¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TranslateGemma: A new family of open translation models
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/translategemma/
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://arxiv.org/pdf/2601.09012
🗣 Introducing TranslateGemma, our new collection of open translation models built on Gemma 3.
The model is available in 4B, 12B, and 27B parameter sizes, and furthers communication across languages, no matter what device you own. https://t.co/dniQD3RPKP— Google AI Developers (@googleaidevs) January 15, 2026
¡ÖTranslateGemma¡×¤Ë¤Ï4B¡¢12B¡¢27B¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢55¸À¸ì´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4B¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¸þ¤±¡¢12B¤Ï¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼ÍÑ¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±¡¢27B¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÎÃ±°ìH100 GPU¤Þ¤¿¤ÏTPU¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊºÇ¾å°ÌÈÇ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGemma¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆËÝÌõÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇGemma¤ò¾å²ó¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WMT24++¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢TranslateGemma¤Î¥¨¥é¡¼Î¨¤ÏGemma¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Google¤Ï¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¾¡Íø¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¾¿ô°Ê²¼¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÎËÝÌõÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸úÎ¨À¤ÎÈôÌö¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÅÙ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤ÈÄã¤¤¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TranslateGemma¤ÎÀÇ½¤ÏÆóÃÊ³¬ÈùÄ´À°¥×¥í¥»¥¹¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¶µ»Õ¤¢¤êÈùÄ´À°¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëËÝÌõ¥Æ¥¥¹¥È¤ÈºÇÀèÃ¼Gemini¥â¥Ç¥ë¤¬À¸À®¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¹çÀ®ËÝÌõ¤¬ËÉÙ¤Ëº®ºß¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëGemma 3¥â¥Ç¥ë¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¶¯²½³Ø½¬¤Ç¡¢ËÝÌõÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËMetricX-QE¤äAutoMQM¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê»ØÉ¸¤ò´Þ¤àÊó½·¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¸Ì®Åª¤ËÀµ³Î¤Ç¼«Á³¤ÊËÝÌõ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¥â¥Ç¥ë¤òÆ³¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TranslateGemma¤ÏGemma 3¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÇ½ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤«¤éÊ¸»ú¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆËÝÌõ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢TranslateGemma¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²áÄø¤ÇÆÃÄê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÈùÄ´À°¤ò¹Ô¤ï¤º¤È¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
TranslateGemma¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à55¤Î¸À¸ì¤Î¥Ú¥¢¤Ç¸·Ì©¤Ë·±Îý¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¸À¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¸À¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÀÇ½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ÈGoogle¤ÏÀâÌÀ¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì¤È¤ÎÁÐÊý¸þËÝÌõ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¥Ú¥¢¤Ç¤â·±Îý¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TranslateGemma¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TranslateGemma - a google Collection
https://huggingface.co/collections/google/translategemma