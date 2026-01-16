Google¤¬¡¢¡ÖGemma 3¡×¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ËÝÌõ¥â¥Ç¥ë·²¡ÖTranslateGemma¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

TranslateGemma: A new family of open translation models

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/translategemma/

TranslateGemma Technical Report - 2601.09012v2.pdf

(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://arxiv.org/pdf/2601.09012





¡ÖTranslateGemma¡×¤Ë¤Ï4B¡¢12B¡¢27B¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢55¸À¸ì´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£4B¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¸þ¤±¡¢12B¤Ï¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼ÍÑ¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±¡¢27B¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÎÃ±°ìH100 GPU¤Þ¤¿¤ÏTPU¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊºÇ¾å°ÌÈÇ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGemma¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆËÝÌõÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇGemma¤ò¾å²ó¤ëÀ­Ç½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

WMT24++¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢TranslateGemma¤Î¥¨¥é¡¼Î¨¤ÏGemma¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Google¤Ï¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏÂç¤­¤Ê¾¡Íø¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¾¿ô°Ê²¼¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÎËÝÌõÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸úÎ¨À­¤ÎÈôÌö¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÅÙ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤ÈÄã¤¤¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



TranslateGemma¤ÎÀ­Ç½¤ÏÆóÃÊ³¬ÈùÄ´À°¥×¥í¥»¥¹¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¶µ»Õ¤¢¤êÈùÄ´À°¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëËÝÌõ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÈºÇÀèÃ¼Gemini¥â¥Ç¥ë¤¬À¸À®¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¹çÀ®ËÝÌõ¤¬Ë­ÉÙ¤Ëº®ºß¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëGemma 3¥â¥Ç¥ë¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¶¯²½³Ø½¬¤Ç¡¢ËÝÌõÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËMetricX-QE¤äAutoMQM¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê»ØÉ¸¤ò´Þ¤àÊó½·¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¸Ì®Åª¤ËÀµ³Î¤Ç¼«Á³¤ÊËÝÌõ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¥â¥Ç¥ë¤òÆ³¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

TranslateGemma¤ÏGemma 3¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÇ½ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤«¤éÊ¸»ú¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆËÝÌõ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢TranslateGemma¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²áÄø¤ÇÆÃÄê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÈùÄ´À°¤ò¹Ô¤ï¤º¤È¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

TranslateGemma¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à55¤Î¸À¸ì¤Î¥Ú¥¢¤Ç¸·Ì©¤Ë·±Îý¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¸À¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¸À¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿®ÍêÀ­¤Î¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ­Ç½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ÈGoogle¤ÏÀâÌÀ¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

±Ñ¸ì¤È¤ÎÁÐÊý¸þËÝÌõ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£



¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¥Ú¥¢¤Ç¤â·±Îý¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



TranslateGemma¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

TranslateGemma - a google Collection

https://huggingface.co/collections/google/translategemma