¡ÖÌÀÆü¤À¤Ã¤¿¤é°¤É¡¶«´¡×Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÁ°Æü¤Î¡È»³¼êÀþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡É¼óÅÔ·÷¸òÄÌÂçº®Íð¤ÇÉÔ°Â¡¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÌÀÆü¤ÏÀµ¾ï±¿Å¾¤ò¡×
JR»³¼êÀþ¤ÎÆâ²ó¤ê¡¦³°²ó¤ê¤È¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î¤ß±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÁ´Àþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤Æ»Àþ¤â±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°8»þ21Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¿·¶¶±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡£ÅÀ¸¡ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Å¾ºÆ³«¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¡¦Åì³¤Æ»Àþ¤È¤¤¤¦¼óÅÔ·÷¤ÎÂçÆ°Ì®¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶¤êÂØ¤¨Ï©Àþ¤ËÂçÎÌ¤Î¾èµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Æ½ê¤Çº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬SNS¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤«¤éÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë»ö¤«¤é¡¢¡ÖÌÀÆü¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡ÖÅÚÆü¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼õ¸³À¸¤Îº®ÍðÉ¬»ê¡×¡ÖÌÀÆü¤À¤Ã¤¿¤é°¤É¡¶«´¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¤¢¤ëÌÀÆü¤ÏÀµ¾ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÌÀÆü¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆü¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¢¤¹¤Ï¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢Áá¤á¤Ë²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¼õ¸³À¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£