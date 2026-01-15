¥È¥é¥ó¥×¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¥ä¥¸¤¬Èô¤Ö¤äÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖF¡ö¡ö¡ö¡×¤ÈÃæ»Ø¥µ¥¤¥ó¤Ç±þ½·
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Õ¥©¡¼¥É¼«Æ°¼Ö¤Î¹©¾ì¤ò»ë»¡¤¹¤ë¸øÌ³¤ÎºÇÃæ¤Ë¸½¾ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¥ä¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃæ»ØÉî¿«¡×¤Ç±þ¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖF¡Ý150¡×À¸»º¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥¸¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥ä¥¸¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿Êý¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·ý¤ò°®¤Ã¤¿¸å¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖF¡ö¡ö¡ö you¡Ê¼º¤»¤í¡Ë¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¸ý¤ÎÆ°¤¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç½Ð¤¿¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼ÔÀºñ¼èÈÈ¤Î¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¹©¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Á¥ã¥óÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ÊóÉôÄ¹¡Ë¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊWP¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¶¸¿Í¤¬·ã¤·¤¯ÇÍÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤ÄÌÀ³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Þ¤Ç¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¹©¾ìË¬Ìä¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥É²ñÄ¹¤ä¡¢¥¸¥à¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ê¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£