子どもの学びと成長を支える！多機能学習デスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、子どもの成長に合わせて高さを調整できる多機能学習デスク「100-ERD052LM（ハンギングボード付き）」と「100-ERD053LM（ペントレー付き）」を発売した。
■成長に合わせて変えられる「ちょうどいい高さ」
子どもの成長スピードは想像以上に早いもの。本製品はハンドル操作で簡単に高さ調整ができる。学年や身長に合わせて最適なポジションを保つことで、正しい姿勢を自然とサポートする。買い替えの必要がなく、長く使えることは、保護者にとっても嬉しいポイント。ハンドルは取り外し可能で、いたずら防止にも配慮している。
■学習効率を高めるチルト天板設計
無段階で角度調整できる天板は猫背予防に最適だ。ノート学習や読書、タブレット学習など、用途に応じて最適な角度を設定できる。昇降部分にはガスシリンダーを採用し、急な落下を防止。指挟みなどのリスクを軽減する安全設計で、毎日の学習時間を安心して見守ることができる。
■「片づけやすい」が続く、充実の収納力
天板下の引き出しに加え、本や文房具をまとめて収納できるシェルフを標準装備。さらに「100-ERD052LM」にはメモやポストカードを飾れるスチール板を、「100-ERD053LM」にはペントレーや小物用引き出しをそれぞれ備えている。必要なものを使った後に自然と元の場所へ戻せるため、整理整頓の習慣づけにも効果的だ。すっきりと整った学習環境が集中力を高め、学習の質を自然に向上させる。
■学びを広げる＋αの機能性
タブレットを目線の高さに設置できる専用ホルダーや、ケーブルの散らかりを防ぐタップ受けなど、学習環境を整える機能を充実させた。子どもの学びを快適にサポートし、デジタル学習にも対応した、現代の学習スタイルに適した設計だ。
■毎日使うからこそ、安心できる素材を
天板には反射防止加工を施し、耐摩耗・耐傷性にも優れた仕上げを採用。水性ペンの落書きや汚れも簡単に拭き取れる。木材にはF☆☆☆相当の低ホルムアルデヒド素材を使用し、健康面にも配慮。お子さまが毎日触れるものだからこそ、細部まで安心にこだわった。
■商品詳細
〇100-ERD052LM
〇100-ERD053LM
■子どもの成長に合わせて高さを調整できる多機能学習デスク「100-ERD052LM（ハンギングボード付き）」
