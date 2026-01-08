41万再生を超えて癒やしを届けているのは、鼻ぺちゃ猫ちゃんがぐっすりとお昼寝をしている光景。鼻ちょうちんを作りながら気持ち良さそうに眠る猫ちゃんの姿には、「まぁ可愛い♡」「こんな漫画みたいな鼻ちょうちん、なかなかないです！」とたくさんのメッセージが送られることとなりました。

【動画：ぐっすりとお昼寝するネコ→鼻を見ると……まさかの光景】

気持ち良さそうに眠るマヨネーズくん

鼻ちょうちんを作りながら眠る姿が反響を呼んでいるのは、Instagramアカウント『マヨ ケチャ母さん』に投稿された、鼻ぺちゃ猫ちゃんのお昼寝の光景。この日、エキゾチックショートヘアーのマヨネーズくんは、気持ち良さそうにお昼寝をしていたとのこと。

スースーと寝息を立てながら眠るマヨネーズくんの姿に、なんだか笑みがこぼれてしまいます。そのうえ、マヨネーズくんは器用に伏せの体勢で眠っていたとのこと。うとうとしているうちに寝落ちしてしまったのでしょうか？

そんな可愛すぎる寝姿を見せてくれるマヨネーズくんですが、さらにもう一つ、マヨネーズくんは最大の胸キュンポイントを見せてくれることとなったのでした。

お鼻には立派な鼻ちょうちん！

見た人を思わず胸キュンさせてしまうマヨネーズくんの一番のポイント、それは…お鼻についた『鼻ちょうちん』！

飼い主さんによると、マヨネーズくんは寒い乾燥した季節になると鼻ちょうちんができるのだそう。まるで絵に描いたような鼻ちょうちんに、なんだか温かな笑いがこみあげてきます。

マヨネーズくんの鼻ちょうちんを見かけると、冬の訪れを感じるようになりそうです。

お口が三角形になっていることも

そんな可愛いお昼寝姿を披露してくれたマヨネーズくん。別の日には、また違った寝姿を見せてくれたそう。その日のマヨネーズくんのお昼寝風景を覗いてみると…どうやらマヨネーズくんは、お口を閉じるのを忘れたまま眠ってしまったご様子。

鼻ぺちゃ猫ということもあり、マヨネーズくんは開いたお口が綺麗な三角形になっていたといいます。

そんな個性いっぱいのマヨネーズくんの寝姿に、愛おしさを感じずにはいられません。

鼻ちょうちんを付けたまま眠るマヨネーズくんの姿には、「今年もこの季節がきましたね」「割れずに止まってる鼻ちょうちんを初めて見ましたｗ」「幸せを呼ぶ鼻ちょうちん」と絶賛の声が次々と寄せられることに。たくさんの人がマヨネーズくんの寝姿に癒やしを貰っています。

Instagramアカウント『マヨ ケチャ母さん』では、マヨネーズくんをはじめとする鼻ぺちゃ猫ちゃんたちの日々が綴られています。個性いっぱいの猫ちゃんたちの姿に、思わず笑顔になってしまうことでしょう。

マヨネーズくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マヨ ケチャ母さん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。