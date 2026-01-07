この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「私の性交痛と夫の性行拒否」と題した動画を公開。助産師のHISAKOさんが、視聴者から寄せられた夫との性交渉に関する悩みに答え、夫婦間のデリケートな問題について自身の見解を述べた。



動画でHISAKOさんは、3年前から夫との性の悩みを抱える女性からの手紙を紹介。相談者は初めての相手である夫との初体験で強い痛みを感じて以来、性交痛が続いているという。結婚してからは性交渉がなくなり、夫からは「家族として感じるようになった」「親や兄弟と同じ感覚」と告げられたと明かした。



相談者によると、夫は一人で性処理をしているようで性欲がなくなったわけではないと推測される。しかし、自身から誘った場合でも「私の性処理を手伝ってくれるという感じで、挿入などはありません」という深刻な状況だ。将来的に子どもを望んでいるものの、「子作りのためだけにするのかな、いやいやになるのかな」と辛い胸の内を吐露している。



さらに、夫が過去にうつ病を患っていたことに触れ、「強く言いにくく、負担を考えてしまいます」と、常に気を使い本音を言えない関係性が続いていると告白。HISAKOさんは、この問題が女性としての自信を失わせ、深い孤独を感じさせるものであると共感を示した。その上で、性交痛には医学的な原因も考えられるため、我慢せずに婦人科を受診することも一つの選択肢だと示唆し、夫婦が本音で向き合うことの重要性を説いた。