イクメンになると思っていたのに、頑張っていたのは最初だけ。次第に面倒くさがるようになって、家事も育児も放棄する男性は少なくないようです。そういう人に限って、言い訳だけは一丁前だったりするんですよね……。今回は、育児に飽きた夫にあきれた話をご紹介いたします。

言い訳をして育児をやらない夫

「子どもが産まれて最初は張り切っていた夫。これはイクメンになるかもしれないと思っていましたが、飽き性な性格の夫は育児もすぐに飽きてしまいました。

家にいるときはずっとスマホでゲームをしてるだけで、私が頼みごとをしてもなかなか動いてくれません。子どもが泣いてても全然動かないのもイラッとするんですよね。頭に来たので『スマホで遊んでばっかじゃなくて手伝ってよ！』と言うと、『俺は平日普通に働きに行ってるんだけど』『お前がたくさんやって普通じゃないの？』『だいたい授乳は俺はできないし』と言い返してきて腹が立ちました。

仕事してるからって家事や育児をやらなくていい理由にはならないし、ミルクもあげてるから夫だって授乳はできるわけで。育児は趣味じゃないんだし、飽きたらもうやらないとか妻の仕事だとか押し付ける夫にウンザリしました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ やりたいときだけやって、面倒になったら奥さんに丸投げするのは自分勝手すぎますよね。もっと父親になった自覚をもってほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。