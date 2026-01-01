東京ディズニーリゾートでは、2026年元日から12日まで、お正月のスペシャルイベントを開催する。新年を迎えた1日、ディズニーランドではミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、和服姿で新年を祝う期間限定パレード「ニューイヤーズ・グリーティング」がお披露目され、2026−2027年の東京ディズニーリゾート・アンバサダーに就任したオリエンタルランドの社員である亀田真吾氏と濱中ひかる氏も登場し、ファンらへあいさつした。

ミッキーらはオープンカーに乗って登場。ポップな音楽と共に「おめでとう！」と声をあげながらファンに手を振った。ミッキーは「ハハッ！今年もよろしくお願いします」と語り、ミニーマウスも「さあ新年をお祝いしましょう」と呼びかけた。東京ディズニーランドではエントランスに門松のデコレーションなどが施されるほか、お正月らしいスペシャルグッズやメニューも販売する。

東京ディズニーシーでもメディテレーニアンハーバーにて、お正月ならではの装飾が施された船に乗って、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとする仲間たちが新年の始まりをお祝いするグリーティングを実施する。夜には新年を迎えるパークの夜空を祝祭感あふれる花火が彩る「ニューデイ、ニュードリームス」も上演する。