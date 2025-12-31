¥â¥Æ¤ëÃË¤È»ÄÇ°¤ÊÃË¤Ï¡í¼ÁÌä¡í¤Ç·è¤Þ¤ë¨¡¨¡»°Î®¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢ÆóÎ®¤ÏÀ®¸ùÍýÍ³¤À¤±¡£°ìÎ®¤Ï?
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ®¡¦ÆóÎ®¡¦»°Î®¤Î°ã¤¤¡×¤ò¡¢¿§µ¤¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Ê¹¤Êý¡¦Ìë¤Î½êºî¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ø°ìÎ®¤ÎÃË ÆóÎ®¤ÎÃË »°Î®¤ÎÃË¡Ù(Ä¬ÆäÍÎ²ð/¤¢¤µ½ÐÈÇ)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¼ÁÌä£±¤Ä¤Ç±ü¹Ô¤¤¬¥Ð¥ì¤ë¡Ù¡£
¡û¼ÁÌä£±¤Ä¤Ç±ü¹Ô¤¤¬¥Ð¥ì¤ë
°ìÎ®¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¯
ÆóÎ®¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤òÊ¹¤¯
»°Î®¤Ï¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯
ÃË¤Î¡È¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¡É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½Ð¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç²¿¤òÀ®¤·¡¢¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¤¤ËÄó¶¡¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¡£¼ÁÌä1¤Ä¤ÇÃË¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Â¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡û°ìÎ®¤Ï¡¢Ž¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¯Ž£
°ìÎ®¤ÎÃË¤Ï¡¢À®¸ù¤ÎÍýÍ³¤è¤ê¤âŽ¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÏÃŽ£¤òÊ¹¤¯¡£
Ž¢ºÇ°¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«?Ž£
Ž¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤«?Ž£
Áê¼ê¤¬ÃÏ¤Ù¤¿¤òÇç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«?ÆÍÇË¤·¤¿¤«?¤½¤ÎÂ©¸¯¤¤¤òÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¡£
²¼ÀÑ¤ßÅØÎÏ¤ÎÃßÀÑ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¤¢¤¬¤¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÈôÌö¡£¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤¢¤ê¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤ÇÊÉ¤ËÌÌ¤·¤¿¤È¤¤ÎÆÍÇË¸ý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Â¾¿Í¤Î¤É¤óÄì¤«¤é³Ø¤Ö¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÅ¬¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤À¡£
½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ž¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤Î?Ž£Ž¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤¿¤è¤ÍŽ£¡£
½ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤É¤¦Ä¶¤¨¤¿?¤É¤¦²óÈò¤·¤¿?Èà½÷¤ÎÀï¤¤Êý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÈà½÷¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ûÆóÎ®¤Ï¡¢Ž¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤òÊ¹¤¯Ž£
Ž¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?Ž£¤³¤Î¼ÁÌä¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£ºÆ¸½À¤¢¤ë¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¼Â¤Ï¡¢À®¸ùÏÃ¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥±¡¼¥ë¤¹¤ë¶ÚÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Å¾¤ó¤À¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¿´¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Â¹ø¤¬¼å¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤À¤±¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤âÀÞ¤ì¤ë¡£
½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âŽ¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¤Î?Ž£Ž¢ÈþÍÆ¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤Î?Ž£¡£
¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬¥ª¡¼¥é¤òÈ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏÈþÍÆ¤È¤ÏÂ¾¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤È¡¢³¤ÇÏ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Àõ¤¤´Ø·¸¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡û»°Î®¤Ï¡¢Ž¢Ê¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯Ž£
Ä´¤Ù¤â¤»¤º¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë»°Î®¡£
Ž¢»Å»ö¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?Ž£
»°Î®¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÄ©Àï¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤ÆÁÛÁü¤¹¤ëÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¶õµõ¤Ê¼ÁÌä¤Ç»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¡£
Ì¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âŽ¢¤¢¤ì?Èà»á¤È¤«¤¤¤ë¤Î?Ž£¡£ÊÖ»ö¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥ª¥óµé¤ÎÃË¤¿¤Á¤«¤éÃí¤¬¤ì¤ë¡¢²¿½½ËÜ¤â¤Îµá°¦¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤¬ÉÏ¼å¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤È¤¦¶õµ¤¤Ç»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼ÁÌä¤È¤Ï¡¢À®½ÏÅÙ¤ò±Ç¤¹¶À¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤«¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¼¤µ¤â´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÎ®¤ÏÎ¥Î¦Ž¥ºÆµ¯¤Î½Ö´Ö¤òÊ¹¤¡¢ÆóÎ®¤Ï¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤¡¢»°Î®¤Ï¸¡º÷¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ÁÌä¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤¬¥Ð¥ì¤ë¡£
¡û¡Ø°ìÎ®¤ÎÃË ÆóÎ®¤ÎÃË »°Î®¤ÎÃË¡Ù(Ä¬ÆäÍÎ²ð/¤¢¤µ½ÐÈÇ)
»°Î®¤Ï¾Ç¤ê¡¢ÆóÎ®¤ÏÁÀ¤¤¡¢°ìÎ®¤Ï¤¿¤À¡È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡É¡½¡½¤³¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«?
¤½¤ì¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡È¶õµ¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Îø°¦¤Î¾ì¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¢¤Î¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤»¤º¤È¤â¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¡ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤À¤±¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î½êºî¤Ë¡È¤¿¤·¤Ê¤ß¡É¤È¤·¤Æ¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö°ìÎ®¤ÎÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤Ä¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ³²ò¤¯¡£
