冬の寒さで無意識に力が入って肩こり悪化？SNSで話題のカイロポケット付きのネックウォーマーを肩こり＆冷え性の私が試してみたよ



寒くなってくると、私のように冷え性の皆さんの中には「肩こり」がつらくなるという人も多いんじゃないでしょうか。

そんなとき、SNSで流れてきて目に留まったのが「ネックウォーマー カイロ ポケット付き」というアイテム。これは全肩こり民にとっての冬の救世主となるのでは……!? 実際に購入してみたので、使用感など詳しくご紹介します〜！

【首元から全身ぽかぽかに！】

この商品は、ポケット部分にカイロを入れることで、うなじ側の首元を温められるというネックウォーマー。カラーはブラックとグレーがあり、私はグレーを注文しました。

さっそくつけてみたところ、コットン素材のため優しく軽やかな肌ざわり。首回りがふんわりと包まれる感じが心地よいです。

では、実際にカイロを入れて過ごしてみるとしましょう。

カイロが温まってくるとともに、次第に生地越しに温もりが伝わってきました……!!!

一般的に、首、手首、足首の「三首」は皮膚が薄くて太い血管が通っていることで、温めると効率的に全身の血行を促進できると言われている部位。こうして首の後ろ側中央が温められることで、本当に体が全体がぽかぽかしてくるから不思議。しかもその温かさが肩にも伝わるので、肩こりもじんわりとほぐれていくかのよう……！

貼らないタイプのカイロは10時間ほど温かさが持続することが多いので、1度装着すれば半日ほどはこのぽかぽか感が続きます。

エアコンや床暖房、電気毛布など暖房器具はいろいろとありますが、このネックウォーマーは外からではなく身体の内側から温まるような感覚があり、体感温度がぐんと上昇するよな気がしました。

【見た目的なメリットも…】

そして、自分で使ってみて、このネックウォーマーの良いと思った点がもうひとつ。それは、ファッションアイテムっぽく取り入れられる点です。

正直、タオルやてぬぐいにカイロを入れて首に巻いても同様の効果は得られそう。ただし、壊滅的に見た目がダサくなるという欠点があります。

けれど、このネックウォーマーであればトップスから出ていてもインナーやシャツの襟ような見た目に。実際に、これをつけて近くのスーパーまで買い物に行きましたが、コートからちらりと見えていても不自然に感じられませんでした。

しかも、外を歩いている間も店内での買い物中もずっと首元ぽっかぽか♪ これにマフラーなどをプラスすれば保温性がより高まり、完璧の寒さ対策になるのではないかと思いました！

【肩こり＆冷え性さんはチェックして】

「ネックウォーマー カイロ ポケット付き」は楽天市場で税込み417円で販売中（別途送料130円）。

使っていて少し気になったのは、留めるところが固めの素材の面ファスナーのため、たまに肌にあたるとチクッとする点。また、男女兼用のサイズのためか、若干ゆるく感じる人もいるかもしれないと思いました。

とはいえ、肩こり＆冷え性の自分にとっては、これは冬のお助けアイテムとなってくれそう！ 丸洗いOKなので、汚れたら都度洗える点もうれしいです。

私のような肩こり持ちで、首や肩を効率よく温めたいという人は、こちらのアイテムをぜひチェックしてみてください！

執筆・撮影：鷺ノ宮やよい

Photo：(c)Pouch

