「ラヴ上等」おとさん（乙葉）生配信でミルクの気持ちを知る「告白されてたら…？」に回答
【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜女子会〜』が20日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。“おとさん”こと乙葉が、“ミルク”こと佐藤匠海の気持ちに対してコメントする場面があった。＜※ネタバレあり＞
【写真】ヤンキー恋リア“全身タトゥー美女”生配信で衝撃の事実を知る
ミルクは当初“Baby”こと鈴木ユリアに惹かれていたが、最終告白の日が近づくにつれておとさんと意気投合し、徐々に気持ちに変化が。しかし、ミルクの最終的な気持ちはBabyに向けられ、最終告白で想いを伝えるも、Babyはつーちゃん（塚原舜哉）とカップル成立。その恋が実ることはなかった。
今回、スタジオMCから「ミルクが最後にBabyとおとさんで迷ってましたけど」と切り出されると、おとは「おと！？」「なんでおと！？世界で1番なんで私？」とミルクの気持ちを初めて知り、驚き。すると、ミルクは「絵が繊細ですごい綺麗。そこでいいなって」とおとのセンスに惹かれたことを口に。MCから「告白されてたらどうだった？」と聞かれると、おとは「友達として『ウェーイ』みたいな感じだったから、絆みたいな感じだと思ってて全然気づいてなかった」と恋心には気づいていなかったことを前置きしつつ「『えっ』て思うけど、一旦意識するし、連絡取れなくなりたくないから『お願いします』は言ってたかも」と告白。ミルクは、この言葉を受け「僕的には本気で迷ったんすよ。色々あったんすよ」と語っていた。
おとさんは、専門学生・キャバクラ勤務の22歳。全上半身に広がるタトゥーがトレードマークで、一途な恋愛模様で注目を浴びている。ミルクは、川崎の元暴走族総長。現在は建設業に従事している。恋愛には一途で、「本気の恋がしたい」と語っていた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆おとさん「告白されてたら…？」に回答
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
