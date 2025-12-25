カップルで行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 「ぐりーんふらわー牧場・大胡」を抑えた1位は？【2025年調査】
キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然豊かな牧場の雰囲気を楽しめる人気スポットで、新鮮な野菜や乳製品、ソフトクリームなどのグルメも魅力的で、ゆったりした雰囲気デートにぴったりだからです」（60代女性／愛知県）、「自然を満喫できる人気スポットで、大きなオランダ型風車が特徴なのでデートで行くと和むと思います。牧場・遊具・農産物直売所・レストハウスなど多彩な施設が楽しめるのも良いところです」（30代男性／鳥取県）、「大きなオランダ型風車が目立ち、赤城山を背にして市街地を一望できる素晴らしいスポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「お洒落なベーカリーやチーズ工房、地ビールレストランがあり、美味しいものを少しずつシェアしながら歩くのがとても楽しいです」（30代男性／茨城県）、「関東屈指の人気道の駅で、広い敷地にパン工房やレストランが揃い、カップルで散策しながら食べ歩きを楽しめる。自然豊かな環境でゆったり過ごせるので、デートに最適」（40代男性／北海道）、「自然に囲まれた開放感があり、季節の景色を楽しみながらゆったり過ごせる点が魅力」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）／47票2位にランクインしたのは、前橋市にある「ぐりーんふらわー牧場・大胡」です。赤城山の麓に位置し、北関東一の大きさを誇る茶色のオランダ型風車がシンボルとなっているロマンチックな景観が魅力のスポット。広大な敷地内には牧場があり、ポニーや羊などの動物たちと触れ合えるほか、展望塔からは前橋市街や関東平野を一望できます。四季折々の花々が咲き誇る散策路は、カップルでのんびりと語り合いながら歩くのに最適。異国情緒あふれる雰囲気の中で、ピクニック気分を味わえるドライブデートが楽しめます。
回答者からは「自然豊かな牧場の雰囲気を楽しめる人気スポットで、新鮮な野菜や乳製品、ソフトクリームなどのグルメも魅力的で、ゆったりした雰囲気デートにぴったりだからです」（60代女性／愛知県）、「自然を満喫できる人気スポットで、大きなオランダ型風車が特徴なのでデートで行くと和むと思います。牧場・遊具・農産物直売所・レストハウスなど多彩な施設が楽しめるのも良いところです」（30代男性／鳥取県）、「大きなオランダ型風車が目立ち、赤城山を背にして市街地を一望できる素晴らしいスポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：川場田園プラザ（利根郡川場村）／65票1位に輝いたのは、川場村にある「川場田園プラザ」でした。「1日まるごと楽しめる」をコンセプトにした広大な敷地を誇り、全国的にも有名な道の駅です。地元の新鮮な食材をふんだんに使ったレストランやカフェ、手作りパンやソーセージなどの絶品グルメが充実しており、食いしん坊カップルにはたまらない目的地となっています。陶芸体験など2人で楽しめるアクティビティも豊富。武尊山の麓の豊かな自然に癒やされながら、最高のご当地体験ができる群馬県内屈指の人気スポットです。
回答者からは「お洒落なベーカリーやチーズ工房、地ビールレストランがあり、美味しいものを少しずつシェアしながら歩くのがとても楽しいです」（30代男性／茨城県）、「関東屈指の人気道の駅で、広い敷地にパン工房やレストランが揃い、カップルで散策しながら食べ歩きを楽しめる。自然豊かな環境でゆったり過ごせるので、デートに最適」（40代男性／北海道）、「自然に囲まれた開放感があり、季節の景色を楽しみながらゆったり過ごせる点が魅力」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)