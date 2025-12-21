トランプ氏の写真が写ったこの画像（ファイル番号468）は当初、19日に公開された司法省のファイルに含まれていた。現在はもう司法省のサイトに掲載されていない/Screenshot/CNN

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査資料が公開される中、トランプ大統領の写真が写った画像が、司法省の特設サイト「エプスタイン・ライブラリー」から削除された可能性があることが分かった。

問題の画像には、額入りの写真が複数置かれた机や、他の写真が入った引き出しが開いた状態で写っており、そのうち1枚にトランプ氏や、エプスタイン氏の協力者だったギレーヌ・マクスウェル受刑者らの姿が写っているように見えた。この写真は司法省が20日に開示した資料でトランプ氏に関係する数少ないものの一つ。

トランプ氏の写真が写った画像のリンクが表示されていた司法省のサイトには現在、欠番が生じている。問題の画像は「EFTA00000468」の番号が付いていたが、米東部時間20日午後2時45分の時点で、サイト上では「EFTA00000467」から「EFTA00000469」へ番号が飛んでいる。

写真が削除された可能性もあるが、現時点でその理由は明らかにされていない。CNNは司法省とホワイトハウスにコメントを求めている。

トランプ氏はエプスタイン氏との関係で不正行為を告発されたり、罪に問われたりしたことはない。

議会民主党は20日、削除されたとみられる画像に焦点を当てた。

下院監視委員会の民主党議員はX（旧ツイッター）への投稿で、ボンディ司法長官に向けて「これは事実なのか。他に何が隠されているのか。米国民のために透明性が必要だ」と書き込んだ。