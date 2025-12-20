お笑い芸人の今田耕司（59）とタレントの中山秀征(58)が、20日放送のフジテレビ「今田＆中山の！ なんで結婚したの？」（土曜前10・25）に出演した。

この日は、米俳優ニコラス・ケイジの妻で女優・芝田璃子がVTR出演。独身の今田への助言として「人生1回しかないんで。もし、ちょっとでも、この人と長く一緒にいたいと思うんだったら、結婚してみるのもありなんじゃないかな。素敵な方がいらっしゃった時は、踏み出してみてもいいんじゃないかな」と伝えた。

今田は「人生は1回しかないんやから、もちろん踏み出す準備はいつでもしてる。シンプルに、この人といたいなっていうのは大事かもね」とコメント。出演者のお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん信子から「今いないんですか？」と問われると、「いないことはないよ。（結婚は）もちろん、なくはないよ。最後の決め手に至らないだけ」と答えた。

MCの中山が「でも、それは籍を入れるってことだから、今ちゃんの覚悟じゃない？最後のハンコが押せないの？」と問われると今田は「俺が断ってるんじゃないの。俺は断られてるの！」と自虐的に語った。