インフルエンサーで振付師の望月さあやさんが、2025年12月16日にXを更新。記された年齢に驚きの声が広がった。

「だってなんか調べたらこうなっちゃってるもん」

望月さんはXで、口の端に指を添えたポーズの写真と、舌を少し出してカメラを見つめる写真を公開。「53歳です」と、ハートマークを2つ付けて投稿した。

Xユーザーからは「なんと！ 20歳にしか見えなーーい！」「脳が本当に混乱する笑」「加工ありにしても、こりゃすげぇ...」「すごい奇跡起こしてる人いた...」などのコメントが寄せられた。

ところが――。望月さんはその後、ネタばらし。

続く投稿で、「だってなんか調べたらこうなっちゃってるもん」として、スクリーンショット画像を投稿。検索エンジンで自身の名前を調べ「生年月日：1972年7月27日 年齢：53歳（2025年12月時点）」と表示されたもので、実際は53歳ではないようだ。

望月さんは「だれの話なのほんとうに たすけてください」と添えた。

なお、望月さんは、5年前の2020年9月の誕生日に、Xで「20歳もがんばります！！！」と投稿していた。