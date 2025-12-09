iPadをノートPCへ拡張！ESR、マグネット着脱式キーボードケース『Flex』シリーズ
株式会社ロア・インターナショナルは、グローバルテックブランドESRより、キーボードとトラックパッドを一体化したiPad用Bluetoothケース『Flex 着脱式キーボードケース』2種を発売した。本製品はマグネットで簡単に着脱でき、キーボードを本体から離してワイヤレスタイピングが可能だ。Apple Pencilの収納と2段階のスタンド角度調節で、作業や視聴にも快適に活用できる。
■iPadがノートPCに変身 キーボード拡張
iPadにキーボードをプラスすることで、ノートPCのような快適な操作を可能に。各種ショートカットにも対応し、作業効率が飛躍的に向上する。日本語環境で使いやすいJISキーボード配列仕様だ。
■スムーズに着脱 ワイヤレスで使えるキーボード
強力なマグネットで、キーボードの装着や取り外しが瞬時に可能。取り外せば離れた場所でBluetoothキーボードとして使用できる。読書や動画視聴、スケッチの際にはタブレットモードへ簡単に切り替えられ、シーンに合わせて自在に使い分けできる。
■大型トラックパッドで滑らか操作
一般的なトラックパッド付きキーボードに比べて約65%大きい、マルチジェスチャー対応の高精度トラックパッドを搭載。片指ドラッグから3本指スクロールまで直感的に操作でき、クリック・ズーム・ホーム操作も指先ひとつで快適に行える。
■動画もタイピングもベストな角度で快適に
備え付けのスタンドは、20°と65°の二つの視野角に対応。三角形構造でしっかり安定し、タイピングや動画視聴時にも快適だ。
■軽やかに持ち運べるデザイン
約520gの軽量スリム設計。バッグに入れてもかさばらず、どこへでも気軽に持ち運べる。
■Apple Pencilをスマートに収納
側面には、Apple PencilをiPadマグネットで固定できるよう凹みが設けられており、充電しながらすっきり収納できる。
■全面保護＆快適な操作性
四隅のエアガードが落下時の衝撃からiPadをしっかり守る。デバイスに合わせた精密設計により、ケースを装着したままでも充電ポートや各種ボタンをスムーズに操作できる。
■ロングライフバッテリー
ロングライフバッテリーを搭載し、頻繁な充電の手間を軽減している。
＜製品仕様＞
ブランド：ESR
製品名：FLEX 着脱式キーボードケース for iPad (A16 / 第10世代) ダークグレー
：FLEX 着脱式キーボードケース for iPad Air (11インチ M3 & M2 / 第5世代 & 第4世代) ダークグレー
サイズ：for iPad：200×252×18mm
：for iPad Air：200×252×17mm
※以下共通
定価：10,500円（税込）
重量：522g
充電ポート：USB-C
充電時間：約2時間
使用時間：最大約2ヶ月
