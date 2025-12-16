フリーランスという働き方は「自由に働ける」「場所を選ばず、地方でも仕事しながら生活できる」など、華やかなイメージが先行しがちです。しかし実際は、独立後1〜2年で苦しみ始める人が少なくありません。その原因はスキル不足よりも、「行動パターン」と「考え方」にあります。

【画像】「あ〜確かに……」→これが《独立したのに食えない》フリーランスの特徴です（5つ）

今回は、人材育成・教育研修などを手掛ける筆者が「食えないフリーランス」に共通する5つの特徴をご紹介します。「フリーランスを夢見ているけれどうまくいくか不安」という人や、「今まさに独立後の壁にぶち当たっている」という人は、ご自身に当てはまるところがないか、ぜひチェックしてみてください。

「自分には専門スキルがあるから…」は要注意

「食えないフリーランス」とは、ストレートに言い換えれば「稼げない」ということです。では、なぜ稼げないのか。そこには、先述した「行動パターン」と「考え方」が関係しています。次に挙げるのは、フリーランスがやりがちなNG行動が潜む、「食えないフリーランス」に共通する5つのリアルな特徴です。

【食えないフリーランスの特徴（1）営業力・交渉力が欠如している】

仕事欲しさに安易な値下げに応じているフリーランスがいますが、これはNGです。下請けは常にコスト削減プレッシャーにさらされるため、価格交渉ができないと単価は下がっていく一方だからです。

営業コネクションがない状態で独立すると、新規の取引先獲得に苦労します。SNSでの集客は決して間違いではありませんが、労力に対して、受注に至るまで時間がかかるのがネックといえます。SNSに頼らない“オフラインの人脈”が最初からないと安定しないことがほとんどです。

営業力がなければ「選ばれる立場」には立てません。弱い条件をのまされる働き方になっていないか、振り返ってみてください。

【食えないフリーランスの特徴（2）商材が弱い】

フリーランスの価値は“自分”です。だからこそ、自分自身の価値をメタ認知できておらず、自分という商材の売り方が下手だと、いずれ先細りになります。

「自分には専門スキルがあるから売れる」と思い込んでスキルアップを怠るのも要注意です。さらに、声がかかったときに受け入れる余力を計算できるかどうかもポイント。パンクしたときに断り続けると、声がかからなくなってしまいます。

「自分」という商材をどう設計し、どう市場に提示するか――。この弱さがフリーランスの安定を阻みます。定期的に自分の価値を見定める癖付けが大事です。

【食えないフリーランスの特徴（3）がむしゃらに長時間労働をしている】

労働時間で何とかしようとするのはNGです。プロジェクトに必要な作業内容や成果物を決める、いわゆる「スコープ管理」ができず、自分の時間を削ってカバーする方法では、新規獲得もスキルアップもできません。営業・経理・税務など非コア業務に時間を奪われ、本来の「稼ぐ」活動が後回しになるのも、独立後に陥りやすいトラップです。

独立後は「安定した作業力」こそが武器になります。がむしゃらではなく、さばき切る力が必要なのです。

「スキル不足」より「考え方の甘さ」

【食えないフリーランスの特徴（4）長期計画がない】

フリーランスに必要なのは“資産運用マインド”です。それがなく、安定収入の仕組みを持たないままだと、日雇い感覚で短期案件に走りがちになります。「とりあえず安い案件で埋める」習慣が抜けないと、成長の機会も得られません。

「どう稼ぐのか」の計画が曖昧だと、将来像を描けないため、やる気が萎え、重い営業活動を避けるようになってしまいます。

長期視点を欠けば、いつまでも同じ場所で足踏みすることになります。不安定なフリーランスという立場だからこそ、安定した土台作りの目線が不可欠です。

【食えないフリーランスの特徴（5）仕事観がゆがんでいる】

向上心や野心がないと、現状維持に甘んじて、成長の理由を失ってしまいます。会社の看板がなく、信頼の担保は「自分の言動」しかない……プロフェッショナル精神がないフリーランスは、いずれ信用を失います。

また、気を付けたいのは“やりがい”に偏りすぎること。「好き」と「稼げる」は必ずしも一致しないものです。その現実を飲み込めないと案件は続きません。

働き方の自由は「姿勢」によって支えられます。ゆがんだ仕事観では、長期のキャリアは築けないものなのです。

フリーランスが“食えなくなる”のは、「スキル不足」より「考え方の甘さ」によるものが多いです。今回挙げた「食えないフリーランス」になりがちな5つの特徴は、裏を返せば、これらと逆のことを心掛けることで「食えるフリーランス」になれる考え方に変わるといえます。

すなわち、「営業力を持つこと」「自分を商材として設計すること」「さばき切る力を身に付けること」「長期視点を持つこと」「ゆがみのない仕事観を持つこと」。この5つがそろえば、フリーランスは単なる「自由な働き方」ではなく、持続可能なキャリアの選択肢になるのです。