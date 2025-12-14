テーブルの上にこぼしてしまったケチャップやマヨネーズをきれいに取り除く方法について、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、「エリエール」の公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…すごい！」 これがテーブルの上にこぼした「ケチャップ」をきれいに取り除く方法です！

公式インスタグラムでは「ケチャップなどの調味料は、テーブルにこぼすとサッと拭いただけでは落ちにくく、逆に塗り広げてしまうことってありますよね…！」と投稿。テーブルの上にこぼしたケチャップやマヨネーズなどをきれいに取り除く方法について、次のように紹介しています。

【用意する物】

・「超吸収キッチンタオル」（以下、キッチンタオル）

・まな板のような薄くて硬い板

【テーブルの上にこぼした調味料をきれいに取り除く方法】

（1）キッチンタオルを半分に折る。

（2）まな板のような薄くて硬い板に挟む形で置いて、キッチンペーパーをゆっくり持ち上げながら汚れに向かって進んでいくときれいに取り除くことができる。

ケチャップをこぼしてしまった場合はぜひ試してみてはいかがでしょうか。