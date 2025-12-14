「コーデのマンネリ」→【ZARA】で解決！ 持つだけでシャレ見え♡「優秀バッグ」

気づけば毎日似たようなコーデ……。そんなときは、バッグを変えるだけで装いに新しさが生まれるかも。【ZARA（ザラ）】には、大人も取り入れやすいひと工夫のあるデザインが揃い、持つだけでいつもの装いがぐっと洗練されそう。素材の質感やディテールにこだわったラインナップの中から、今回は冬のスタイルに映える「優秀バッグ」を厳選しました。気分を変えたい日にぜひ取り入れてみて。

ボア調 & レザー調のリバーシブルで印象チェンジ

【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）

表はボア調素材で、華奢なレザー調ストラップでメリハリをつけたバッグ。裏はレザー調素材で、前後リバーシブルで着こなしに合わせて使い分けられます。メタルアイレットをあしらったストラップがほどよいアクセントをプラス。取り外し可能なウォレットが付いているので、小物をまとめたいときに役立ちます。

本革ならではの質感が大人っぽい

【ZARA】「レザーミニトートバッグ」\7,990（税込）

本革ならではのしっとりした質感が楽しめるミニトート。丸みのあるダブルハンドルが、手に持ったときに優しい印象を与えます。ショルダーストラップは取り外し可能。内側にジッパー付きポケットがあるのも嬉しいところ。上品さがあり、さまざまなシーンになじみそうです。

ふわふわ素材で季節感たっぷり

【ZARA】「MAXI フェイクファーバケットバッグ」\7,990（税込）

思わず触りたくなりそうな、起毛フェイクファーを使ったバケットバッグ。ふんわりとした素材がマンネリしがりな冬の装いにリッチなアクセントを添えてくれます。ストラップは肩にも掛けられる長さで、デイリーに活躍しそう。内側にはジッパーポケット、開口部にはマグネットボタン付き。

ベルベットやメタリック糸で黒でも沈まない

【ZARA】「ベルベットラインストーンキルトバッグ」\7,990（税込）

お出かけ気分がぐんと高まりそうな、ベルベット生地のバッグも要チェック。キルティングにはメタリック糸を使用しているため、黒でも重たく見えないのが魅力です。小さなラインストーンとタッセルも華やかさUP。マチが20cmあるので荷物が多い日も頼れそう。

writer：Sara.K