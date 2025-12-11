【ハニーズのピンク】が40・50代にいいかも！ 甘すぎずちょうどいい♡「大人っぽトップス」

ピンクは可愛く見えそうで敬遠しがち……という40・50代におすすめなのが、【ハニーズ】の「大人っぽトップス」。落ち着いたトーンや控えめなディテールが揃っていて、甘すぎず上品に着られそうなのが魅力です。そんな冬コーデを優しく更新してくれそうな、大人のためのピンクトップスと、着こなし案をご紹介します。普段の装いにそっと差し込むだけで、顔まわりが明るく見えて気分も軽やかになるかも。

淡いピンクが優しげなムードをプラスしてくれそう

【ハニーズ】「クルーネックニット」\2,680（税込）

ほんのり顔色が明るく見えそうな、柔らかな発色の杢ピンクセーター。公式オンラインストアによると「ふわふわで軽く包み込まれるようなやわらかさのウール混」で、心地よく過ごせそうなのも魅力です。前後差のある裾ラインが腰まわりを自然にカバーしてくれそうなのも、ミドル世代に嬉しいポイント。

ふんわりピンクをグレーパンツでシックな雰囲気に

淡いピンクはグレーと組み合わせることで甘さがセーブされ、大人にちょうどいい落ち着いた配色に。ニットのやわらかさをそのまま活かしながら、ワイドパンツのシルエットが上品なゆとりを添えています。黒小物を締め役にすれば全体がきりりと整い、優しげな色合わせでもメリハリのある印象に。ピンクを気負わず取り入れたい日に試したいコーデです。

可愛さ控えめでほんのり華やぐピンクパープル

【ハニーズ】「ヒアルロン酸Vネック」\2,980（税込）

ほんのり青みを含んだピンクパープルが、甘さを抑えつつ大人の雰囲気を引き立ててくれそうな一枚。深すぎないVネックで顔まわりがすっきり見えそうで、上品な華やぎも自然と加わりそうです。「軽くてもちもちとした糸に『ヒアルロン酸加工』をプラスした、しっとりソフトな風合い」（公式オンラインストアより）とゆるめの幅が相まって、リラクシーさとオシャレの両立が叶いそうです。

ブラウン系スカートでピンクを大人顔に引き寄せて

ピンクの華やかさをキープしつつ上品に楽しみたい日は、ブラウン系のフレアスカートを合わせるのもひとつの手。青みを含んだピンクパープルが落ち着いたトーンと馴染み、大人向けの配色に仕上がりそうです。Vネックのすっきり感とスカートの揺れが表情をつくり、ほんのりよそ行きムードに。小物をニュアンスカラーでまとめれば派手になりすぎず、40・50代でも無理なく取り入れられる着こなしが完成しそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K