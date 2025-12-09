タレントの小野真弓（４４）が、原因不明の疾患に見舞われていたことを明かした。

９日に自身のインスタグラムで「こんにちは 今日は、おかーさんの 人間の病院 もみじがきれーい」と通院を伝え、「お腹と背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に」と告白。

現在は動物保護活動にも取り組んでおり、「おかーさん」として犬や猫と一緒に暮らしている小野。「最初、お外の猫たちと関わる際にいろんな菌に触れることがあるので、、何かの菌をもらってしまったのかと思ってましたが、どーやらーたぶんーー今のところー自分の免疫疾患が原因の模様。。猫たち、濡れ衣ごめん」と明かした。

「まだいろいろ検査中。。早く原因はっきりさせて、どう付き合うか考えたーーい あ、元気はあります 仕事も普通にしてます」と笑顔の写真を掲載し、「いまは、似た症状の方々とｓｎｓで繋（つな）がれたり、チャットＧＰＴに聞いてみたり、情報たくさんでなんだか心強い しばし病院通い頑張りまーす」とした。

ハッシュタグに「＃膠原病疑惑＃環状紅斑＃自己免疫疾患＃原因究明＃検査中」とつづった小野。ストーリーズでは「２０２４年１０月から湿疹が治らずとんでもない事になってまして ホラー映画並の悪化」と記し、「皮膚とって生検 ２０２５，１２，９」「膠原病疑惑中 早く原因知りたい。顔とか見えるところに出ないのが救い」と明かした。

フォロワーは「お大事になさってくださいね」「大丈夫？」「早く良くなりますように」と心配。小野は２００２年に「アコム」のＣＭでさわやかな笑顔が話題になり、一世を風靡（ふうび）した。