6月に療養することを発表していた「B'z」松本孝弘（64）の最新ショットに様々な反響が寄せられている。

【映像】話題となっている松本孝弘の近影

2025年6月11日、グループの公式サイトで、体調不良により療養することを発表していた松本。 合わせて6月21日から開催を予定していた、豪華アーティストと共演するイベント『B'z presents UNITE #02』への出演を辞退することも明かしていた。

しかし、初日の公演終了後、医師の許可を得たうえでアンコールだけ出演したことを報告。グループの公式Instagramでは、共演したTHE YELLOW MONKEYと療養中の松本の姿がアップされ、話題になっていた。

松本孝弘の近影が話題に「ホッソリしましたね」

11月15日からはドームツアーを開催しているB'z。12月7日に更新されたグループの公式Xでは、グッズのパーカーを着て、ギターを抱える楽屋での松本の最新ショットが公開されている。 この投稿にファンからは、「元気な姿を見られて、とても感動しました！」「パーカー似合いすぎです！」「松本さん… ホッソリしましたね…」「松本さんの体調が心配です」など、様々な反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）