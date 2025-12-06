ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¾Ð´éÉõ°õ¡ß¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÇÏÂ°áÁõÃå¤³¤Ê¤¹¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ÚTGC¹Åç2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡ÛONE N¡Ç ONLY¤ÎÁðÀîÄ¾Ìï¤¬6Æü¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¹Åç2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÁðÀî¤Ï¥ì¥Ã¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤â¥ì¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇïèÊâ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²¿¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦É½¾ð¤Ë¥¥å¥ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTGC¹Åç2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖUNITE THE SMILE¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢Da-iCE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FRUITS ZIPPER¤äTHE RAMPAGE¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ÈÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¾Ð´éÉõ°õ¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡ÖTGC¹Åç¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖUNITE THE SMILE¡×
