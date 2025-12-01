Barでキスをしたい人気芸人のために、キスができるBarを紹介する企画が放送され、ゆうちゃみが「キモすぎ」と嫌悪感をあらわにするヒトコマがあった。

【映像】「キモすぎ」Barでキスをしたい人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、ゆうちゃみとゆい小池が出演した。

以前、Barでキスをしたいノブのために、キスまでの方法を教える企画が放送された。しかし、実践の場がないということで今回は、実際にキスができるBarをノブに紹介する「千鳥に教えたい Barキスロケハン」が放送。リポーターを野田ちゃんが務めた。

やって来たのは、六本木の大通りに面したMEZZO TOKYO(メゾトウキョウ)。港区女子がおススメするVIPルームを備えたダイニングバーだ。

潜入した野田ちゃんは、この店に★5つという高得点をつけた。その大きな理由が「ギャル付け」というシステムがあること。これは、ボーイに自分のタイプの女性を伝えると、お客の代わりに女の子をナンパしてVIP席まで連れてきてくれるというサービス。しかも、ナンパの料金はかからないという。

野田ちゃん曰く「チャンスは無限にあります」とのこと。キスができるまで何回でもチャレンジは可能ということで、野田ちゃんは「ダメだったらすぐ帰して、また引っ張ってくれば。いつかできるでしょ」と発言した。これに対して、ゆうちゃみは「え、キモすぎ」と不快感をあらわにした。