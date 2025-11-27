イラストレーターのゆうさんの漫画「クリスマスツリーのこわぁい話」がインスタグラムで1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

作者がインターネットでクリスマスツリーを探していると、壁に掛けるタイプの物を見つけました。「何かオシャレな気がするし、省スペースだ」と、さっそく購入したのですが…という内容で、読者からは、「ネット購入は怖いですね」「バッドクリスマスにならなくてよかった」などの声が上がっています。

実物が届くまで分からない…通販のリスクを再確認

ゆうさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ゆうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「クリスマスツリーのこわぁい話」を描いたきっかけを教えてください。

ゆうさん「インターネットショップで見た商品の写真は本当にすてきで、到着を今か今かと心待ちにしていただけに、ただひたすらショックだったんです。漫画で皆さんに共有して、笑い話にして、やっと『まあいっか。勉強になったな』と思えました」

Q.新しく買ったツリーが残念な物だと分かったとき、どのように感じましたか。

ゆうさん「電飾から火花が散って煙が出た瞬間に、ものすごい絶望を感じました。箱を開けた瞬間から何となく嫌な予感はしていたのですが、まさかクリスマス飾りでボヤ騒ぎなんて…。とても小さく机が焦げた程度で本当によかったです」

Q.この後、追加で何かクリスマスの装飾はしましたか。

ゆうさん「何もクリスマスの飾りを施すことなく、しめやかにクリスマスは終わっていきました（笑）。この絶望ツリーが届いたのもクリスマスギリギリで、もう新しい物を見繕って準備する気力もなく…」

Q.これからクリスマスツリーを買う予定の方々に向けて、メッセージをお願いします。

ゆうさん「『多少高くても、しっかりとした物を購入すべきだった』と、身に染みて感じています。どんなにかわいくても、どんなに小さくても、電気を使う物ならあなたのクリスマスを、そしておうちを台無しにする可能性を秘めています。どうか皆さま、私のように安価な物を購入予定の方はお気をつけください」

Q.漫画「クリスマスツリーのこわぁい話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆうさん「『最近は現物を見ないでインターネットで購入というパターンばかりなので、人ごとに思えずゾッとした』という声がありました。本当にそうで、『画面上の写真や価格だけでは分からないことがたくさんあるな』と、勉強になりました。また、『散々で笑った』というコメントもあり、それがせめてもの救いでした」