¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î21Ãû±ß·ÐºÑÂÐºö¤Ëµ¿Ìä¡Ö²¶¤ÏÉÙÍµÁØ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ëµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤äÅÅµ¤¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Ìó21Ãû±ß¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤Ë21Ãû±ß¡ÄÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¹¤ë¼«¿È¤Î°Õ¸«¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2013Ç¯¤Èº£¤È¤Ç¤Ï·ÐºÑ¾õ¶·¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅö»þ¤Ï±ß¹â¥Ç¥Õ¥ì¡¢º£¤Ï±ß°Â¥¤¥ó¥Õ¥ì¡£¤³¤¦¤·¤¿»þ¤ËÍø¾å¤²¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¸½¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¡¢ºâÀ¯ÉÔ°Â¤«¤é±ß¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤·¤«¤â»ùÆ¸¼êÅö¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Þ¤Ç2Ëü±ß¡£ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢²¶¤ÏÉÙÍµÁØ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë2¿Í¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Î²ÈÄí¤Ë¤Þ¤Ç4ËüÍè¤ë¤È¡×¤È½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç»ñ»º¤òÉ³¤Å¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤È¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ¯ÉÜ¤Ç¤â»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤È¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤ÇÊ§¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£