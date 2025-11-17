エッセー漫画家のちーぱかさんの漫画「寝言をハキハキ言うかぴ」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

夜、寝ているときに、突然寝言を言い始めた彼氏。あまりにもハッキリとした内容の寝言に、彼女は…という内容で、読者からは「すごく器用な寝言ですね（笑）」「夢の相手、ちーぱかさんな気がする（笑）」などの声が上がっています。

夢の中で繰り広げられた“言い争い”

ちーぱかさんは、インスタグラムやX、ホームページなどで作品を発表しています。ちーぱかさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「寝言をハキハキ言うかぴ」を描いたきっかけを教えてください。

ちーぱかさん「かぴ（彼氏）がぐっすり寝ていると思ったら、急にハキハキしゃべり出してギョッとしたんですね。そのインパクトがすごかったので漫画にしました」

Q.突然、彼氏さんが寝言を言い始めたとき、どのように感じましたか。

ちーぱかさん「あまりにハッキリしゃべるので、起きて自分に話し掛けているのだと思いました」

Q.彼氏さんが寝言を言うことはよくあるのですか。

ちーぱかさん「毎回寝言を言うわけじゃないんですけれど、言い出すとだいたいプリプリ怒っていることが多いですね。テンションが起きているときと同じだから、こっちは『寝ている！？ 起きている！？ どっち！？』って混乱します（笑）」

Q.翌朝、起きた彼氏さんに寝言について話しましたか。

ちーぱかさん「『漬けマグロも漬けえびも同じやん！』と怒った記憶はある、と言っていました。ただ夢の中では『同じやん！』と思ったそうですが、起きてからは『違うくない？』と思ったそうです」

Q.ちーぱかさん自身は、寝言を言ってしまうことはありますか。

ちーぱかさん「寝言はないみたいです。ただ『ウヒヒヒヒ、とよく笑っていて怖い』と言われました」

Q.漫画「寝言をハキハキ言うかぴ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ちーぱかさん「『最後、おならするんかい』というコメントをいただきました。かぴに聞いたところ『寝言は覚えているけれど、おならのことは覚えていない』と言われました」