子育ては想像している以上に大変なことの連続。思うように自分の時間がつくれず、知らず知らずのうちにストレスをためてしまうこともありますよね。そんな状況だからこそ、「新しい趣味を始めたい」という人は意外と多いようです。

【画像】「えっ…意外かも……！」→みんながやってる「子育て中でも楽しめる趣味」がコレです！

「仕事復帰する頃には、バランスのいいきれいな字が…」

子育て中でもできる趣味として、SNS上でよくみられるのが「編み物」など、自宅でできるハンドメイドを推す声。編み物や刺しゅうなど、短時間でも楽しめる作業がたくさんあります。場所を選ばずに作業ができるのもうれしいポイント。「子どもの服にワンポイントの刺しゅうとかでもいいと思うよ！」「布を使ってお手玉とか子どもが遊べる小物を作ってる」など、子どものためになるようなものを作っている人も多いようです。

「絵」に挑戦する人も多く、「パソコンやタブレットを使えば道具を用意しなくてもいいし、空いた時間にサッと描けるからおすすめ」「アンパンマンやトーマスの絵を描いてあげると、子どもや友達も大喜びするよ」などの声がありました。

心を落ち着かせたい、無心で何かに集中したいという人におすすめなのが「ペン習字」や「写経」です。自然と字がきれいになるため、「仕事復帰する頃には、バランスのいいきれいな字が書けるようになった」というスキルアップ効果も。

ずっと家にいると息が詰まってしまう……という人は、散歩に出かけてみるとよいでしょう。子どもが小さくても一緒にできる趣味です。毎日散歩をしていると、季節の移り変わりを感じられたり、子どもとの楽しい時間を共有できたり。「カメラで景色や子どもの写真を撮ると、散歩がぐっと楽しくなる」との声もあります。

他にもSNS上では、子どもとのゲームやカラオケなど、さまざまなことを楽しんでいる人がたくさん。子育て中はバタバタしてしまいがちですが、ほんの少しだけでも自分のための時間をつくると、心がリフレッシュできます。毎日をもっと充実したものにするために、自分のペースで始められる趣味を見つけてみてはいかがでしょうか。