年内での「コールドスリープ」を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が１１日、自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表した。お相手については「心から応援してくれているファンの人です！笑」と言及。「昔からずっと友達」であるとも明かした。Ｘ（旧ツイッター）では「ファンの人」「ファンと結婚」のワードが続々とトレンド入りし、反響を呼んでいる。

あ〜ちゃんは、夫について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と説明。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。１０代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをつづった。

Ｘでは「ファンと結婚だなんてドラマみたいだね」「ファンの人と結婚って良いよねだってずっと自分を好きでいてくれるもん」「夢がありすぎる。羨ましい」と驚きと祝福の声が殺到。トレンド入り上位には「あ〜ちゃん」「Ｐｅｒｆｕｍｅ」「一般男性」「ファンの人」「ファンと結婚」などのワードがずらりと並んだ。

自身のファンと結婚した女性タレントは実は少なくない。元ＡＫＢ４８の峯岸みなみは２０２２年８月に、自身のファンだった人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「東海オンエア」のてつやとの結婚を報告した。てつやは当時の発表文で「“高校１年生の頃テレビ越しに一目惚れした方”改め“峯岸みなみ”さんと、なんと結婚いたしました。夢物語のようなご報告です」と伝え、「推しと結婚」が話題を集めた。

また２２年１１月に一般男性との結婚を発表したタレントの手島優も、夫は１０年前（当時）から自身のファンであったと告白している。