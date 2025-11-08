「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（11月1日（土）〜11月7日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。

200％

フリーピープルのアクティブウェア「FPムーブメント」、既存店売上200％増

米アクティブウェアのフリーピープルのアクティブウェアライン「FPムーブメント」は、前四半期の既存店売上高が前年同期比200％超を記録した。親会社URBNの主要成長ドライバーとして位置づけられており、今後1年で25店舗の新規出店を計画している。スノーボード選手ベア・キムをはじめとするブランドアンバサダー施策も成長を後押ししている（digiday.jp）。

1640億ドル

アイウェア市場が前年比6％増で25兆円規模に

ベイン・アンド・カンパニーとユーロモニターによると、アイウェアはラグジュアリーアクセサリー全体の約7％を占め、2024年には前年比6％増の1640億ドル（約25兆2000億円）に達した。ケリングやLVMHなど主要ブランドは、自社生産体制やクラフトマンシップを軸にアイウェア事業を強化している（digiday.jp）。

2億6000万ドル

エバーレーン、2027年に売上2億6000万ドルへ

エバーレーンは、2027年までに売上を現在の2億ドル（約300億円）から2億6000万ドル（約400億円）に引き上げる目標を掲げている。同社は音楽コラボレーションやライフスタイル要素の強化を通じ、ブランド刷新を加速。CEOのアルフレッド・チャン氏は「上昇中のアーティストとの共鳴が新しい成長の原動力だ」と述べた（digiday.jp）。編集部