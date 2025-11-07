ダメな部分を帳消しにするほどの男の魅力９パターン
誰にでも短所はあるものですが、それを上回る長所があるから惹かれているというケースは少なくないでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「ダメな部分を帳消しにするほどの男の魅力９パターン」をご紹介します。
【１】ダメな行いに目をつぶりたくなるほどの極上の手料理でもてなしてくれる
「美味しい料理を食べるとすぐに気分が良くなる（笑）」（３０代女性）など、圧倒的な料理のウデを持っている男性に惹かれる女の子もいるようです。ただし、女の子の得意料理と重なると相手の自信を奪ってしまう恐れもあるので、チャーハン、野菜炒めなど、いわゆる「男の料理」のウデを磨いてみてはいかがでしょうか。
【２】誰にでも分け隔てなく優しく、周りから愛されている
「自分にはないものを持っているから」（２０代女性）など、「人望」というかけがえのない魅力に惹かれる女の子もいるようです。サークル、職場などで後輩から慕われているような人は、その環境を女の子に積極的にアピールしてみましょう。
【３】初めての海外旅行など、まったく慣れない環境でも常に堂々としている
「堂々としているとこっちも安心感を抱ける」（２０代女性）など、男性の頼りがいのある雰囲気に大きな魅力を感じる女の子もいるようです。入念に下調べして海外旅行に向かうなど、初めての環境でも堂々としていられるような準備をしておきましょう。
【４】つい聞き惚れてしまうほどの歌唱力を持つ
「ひたすらホレボレする！」（２０代女性）など、あまりに歌唱力が高いと、ダメな部分が帳消しになることもあるようです。もちろんプロ並でなくとも女の子を感動させることは可能です。女の子をうっとりさせる武器を磨くべく、日頃からカラオケで歌の練習をしてみてはいかがでしょうか。
【５】仕事で疲れているときでも、きちんと話し合いをしてくれる
「いつでも話を聞いてくれるのは魅力的！」（２０代女性）など、常に相手をしてくれる男性に惹かれる女の子もいるようです。仕事で疲れているときでも、「いま疲れているから、その話は後にして」などと突っ返したりしないようにしましょう。
【６】実現できそうもない約束事でも、絶対に破らない
「遠距離恋愛のとき、毎週末会いに来るという約束を守ってくれたのには感動した」（３０代女性）など、約束を必ず守るという男らしさに惹かれる女の子もいるようです。約束事を決めるときには安請け合いせず、何があっても破らないという強い覚悟が必要でしょう。
【７】「家族以上かも！」と思うくらい優しい
「心が家族のように温かい人はどんなときも受け入れたくなる」（２０代女性）など、真心を尽くすタイプの男性に弱い女の子もいるようです。「毎日お弁当を作ってあげる」といった難易度の高い優しさをアピールすれば、女の子に「家族以上に優しい！」と思われるのではないでしょうか。
【８】多くの女性が一目惚れしてしまうほどルックスが良い
「カッコ良すぎると何でもアリになってくる（笑）」（２０代女性）など、端麗すぎる容姿に何も言えなくなってしまう女の子もいるようです。ただし、超絶的なイケメンでない限り、何をしても許されるということはないでしょうから、見た目に自信がある人も過信しないようにしましょう。
【９】見ている人をとろけさせるほど笑顔がすばらしい
「悔しいけど、可愛いなって思って何でも許してしまう」（２０代女性）など、男性の素敵な笑顔にイチコロになってしまう女の子もいるようです。また「いつも無愛想だと余計ドキッとする」（２０代女性）という意見もあるので、普段の雰囲気とのギャップを演出できると、さらに女の子をキュンとさせられるかもしれません。
このほかに女の子に、ダメな部分もつい許しちゃう魅力があると思われた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
