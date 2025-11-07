「何年も同じアウター着てる」人へ！【ハニーズ】40・50代が狙いたい「高見えアウター」

今年こそアウターを新調したいと思っているミドル世代へ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、お値段以上の「高見えアウター」をご紹介。バルーンシルエットがトレンド感のあるブルゾンや、フェイクファーの切り替えデザインがおしゃれなブルゾンなど、40・50代の秋冬コーデの即戦力になりそうなアイテムがラインナップ。

一点投入でトレンド感アップを狙える高見えブルゾン

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\6,900（税込）

裾と袖口をキュッと絞ったバルーンシルエットで、トレンド感のあるスタイルを楽しめるブルゾン。ナイロンブレンド素材のカジュアルなアイテムながら、大人っぽく上品に着こなせるのがミドル世代に嬉しいポイント。ゆるっと着られるサイズ感と腰まわりが隠れる着丈で、体型カバーもバッチリできそう。前後差のある裾がこなれた印象も与えます。

あったかおしゃれを楽しめるフェザーコート

【GLACIER lusso】「ノーカラーニットコート」\5,980（税込）

高級感のあるフェザー素材がリュクスなムードを演出。コートのような暖かさがありながら、カーディガン感覚でサッと羽織れるのが魅力です。キラッと光るシルバーカラーのボタンや、存在感のある大きめポケットがコーデのいいアクセントに。衿ぐりやフロント、袖口の見返し部分のバイカラー配色もおしゃれ見えをサポートします。ノーカラータイプなので、タートルネックトップスやストールとの相性も良さそうです。

着心地最高かも！ フェイクファー切り替えが高見えするブルゾン

【GLACIER lusso】「ファー切替ブルゾン」\7,900（税込）

裾と袖口をフェイクファーで切り替えたディテールが高見えするブルゾン。シンプルながら存在感があり、上品な雰囲気を演出します。一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえるブルゾンは、ミドル世代の秋冬コーデの即戦力になりそう。公式オンラインストアによると「着心地抜群の、軽くて暖かな中綿キルト素材」を使用しているとのこと。ストレスフリーにお出かけできそうです。

テイスト問わず着回せてオンオフ使えるキルテングコート

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

ダイヤ柄のキルティングできれいめに着こなせるコートは、オンにもオフにも幅広く活躍しそう。フロントのファスナーとサイドのゴールドボタンが、エレガントな雰囲気を演出。サイドのボタンを外せば、スリット風にアレンジ可能です。足さばきも楽そうなため、自転車通勤や子供の送り向かえにも重宝する予感。ウエストのドローコードを絞れば、シルエットも変えられます。

