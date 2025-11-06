井上咲楽、水着姿で朝風呂タイム ニュージーランドで癒やしのひとときを楽しむ「綺麗すぎます」「最高な朝風呂」
タレントの井上咲楽（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。水着姿で絶景の“朝風呂”を楽しむ姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【動画】「綺麗すぎます」絶景の中で朝風呂を楽しむ井上咲楽
投稿では「ニュージーランドにきています！ 朝は早起きして走って、鳥の声に包まれながらの朝風呂！ たっぷりのお湯につかってとっても癒された」とコメント。雄大な湖と雪山を背景に、露天風呂でリラックスする姿を披露した。湯船の縁に腕をかけ、朝の光を浴びながら静かに目を閉じる自然体の姿が印象的で、旅の安らぎがそのまま伝わる動画となっている。
コメント欄には「最高な朝風呂 さくらちゃん美しい〜」「世界中飛び回っていて素敵」「まつ毛が綺麗」「横顔がすごく綺麗な大人の女性、ずっと見ていたい」「ニュージーランドの朝の鳥の囀りは癒しですよね」「ステキな景色に溶け込み癒されてる感じが伝わってくる」「私も行きたい国のひとつです」など、現地の雰囲気に共感するコメントも相次いだ。
【動画】「綺麗すぎます」絶景の中で朝風呂を楽しむ井上咲楽
投稿では「ニュージーランドにきています！ 朝は早起きして走って、鳥の声に包まれながらの朝風呂！ たっぷりのお湯につかってとっても癒された」とコメント。雄大な湖と雪山を背景に、露天風呂でリラックスする姿を披露した。湯船の縁に腕をかけ、朝の光を浴びながら静かに目を閉じる自然体の姿が印象的で、旅の安らぎがそのまま伝わる動画となっている。
コメント欄には「最高な朝風呂 さくらちゃん美しい〜」「世界中飛び回っていて素敵」「まつ毛が綺麗」「横顔がすごく綺麗な大人の女性、ずっと見ていたい」「ニュージーランドの朝の鳥の囀りは癒しですよね」「ステキな景色に溶け込み癒されてる感じが伝わってくる」「私も行きたい国のひとつです」など、現地の雰囲気に共感するコメントも相次いだ。